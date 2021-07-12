Зеленський обговорив з президентом Німеччини Донбас, членство в ЄС і НАТО та вакцинацію

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні в понеділок обговорив мирне врегулювання на Донбасі, прагнення України вступити в ЄС і НАТО та забезпечення вакцинами.

Про це розповіла пресслужба офісу президента, повідомляє "Європейська правда".

"Співрозмовники приділили увагу безпековій ситуації на сході України. Володимир Зеленський зазначив, що наша країна робить усе можливе для мирного врегулювання на Донбасі", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Також вони говорили про прагнення України стати членом Європейського Союзу й НАТО та про шлях реалізації цієї мети.

Сторони обмінялися думками щодо прогресу у втіленні ключових реформ в Україні, зокрема у сферах судочинства та боротьби з корупцією.

Крім того, Зеленський розповів Штайнмаєру про антиолігархічний законопроєкт. Було зазначено, що реалізація положень цього акта разом з іншими законодавчими новаціями забезпечить розділення великого бізнесу та політики в Україні.

Штайнмаєр наголосив, що цей закон має забезпечити більше прозорості та покращить бізнес-клімат в Україні, і німецькі підприємці будуть більш зацікавлені інвестувати в Україну.

Володимир Зеленський поінформував німецького колегу про поточну ситуацію з пандемією COVID-19 в Україні. Він наголосив на важливості подальшої практичної підтримки з боку Європейського Союзу, зокрема Німеччини, у забезпеченні вакцинами населення України.

Під час зустрічі також було наголошено на важливості питання збереження історичної пам'яті та відновлення історичної справедливості, чим активно займаються в обох країнах.