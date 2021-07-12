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Зеленский обсудил с президентом Германии Донбасс, членство в ЕС и НАТО и вакцинацию

Понедельник, 12 июля 2021, 18:22

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине в понедельник обсудил мирное урегулирование на Донбассе, стремление Украины вступить в ЕС и НАТО и обеспечение вакцинами.

Об этом рассказала пресс-служба офиса президента, сообщает "Европейская правда".

"Собеседники уделили внимание ситуации с безопасностью на востоке Украины. Владимир Зеленский отметил, что наша страна делает все возможное для мирного урегулирования на Донбассе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также они говорили о стремлении Украины стать членом Европейского Союза и НАТО и о пути реализации этой цели.

Стороны обменялись мнениями относительно прогресса в воплощении ключевых реформ в Украине, в частности в сферах судопроизводства и борьбы с коррупцией.

Кроме того, Зеленский рассказал Штайнмайеру о антиолигархическом законопроекте. Было отмечено, что реализация положений этого акта вместе с другими законодательными новациями обеспечит разделение большого бизнеса и политики в Украине.

Штайнмайер подчеркнул, что этот закон должен обеспечить больше прозрачности и улучшить бизнес-климат в Украине, и немецкие предприниматели будут более заинтересованы инвестировать в Украину.

Владимир Зеленский сообщил немецкому коллеге о текущей ситуации с пандемией COVID-19 в Украине. Он отметил важность дальнейшей практической поддержки со стороны Европейского Союза, в частности Германии, в обеспечении вакцинами населения Украины.

Во время встречи также была отмечена важность вопроса сохранения исторической памяти и восстановления исторической справедливости, чем активно занимаются в обеих странах.

Темы: ЗеленскийГерманияДонбасс
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