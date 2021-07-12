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Єврокомісія надасть Литві 10 млн євро у зв’язку з напливом мігрантів через Білорусь

Понеділок, 12 липня 2021, 19:06

Єврокомісія надасть Литві 10 мільйонів євро для реагування на безпрецедентний наплив мігрантів з Близького Сходу та Африки через територію Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон на засіданні комітетів Європарламенту, де обговорювали ситуацію на кордонах Литви.

"Дуже важливий момент - фінансова підтримка. Єврокомісія готова підтримати Литву у реагуванні на цю невідкладну ситуацію і забезпечення найбільш нагальних потреб біженців коштами у розмірі 10 млн євро", - зазначила єврокомісарка 

За її словами, ці гроші зможуть бути виділені з різних фондів Євросоюзу у серпні і ЄК розгляне також інші варіанти підтримки.

Теми: БілорусьЛитва


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