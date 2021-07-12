Єврокомісія надасть Литві 10 млн євро у зв’язку з напливом мігрантів через Білорусь
Понеділок, 12 липня 2021, 19:06
Єврокомісія надасть Литві 10 мільйонів євро для реагування на безпрецедентний наплив мігрантів з Близького Сходу та Африки через територію Білорусі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон на засіданні комітетів Європарламенту, де обговорювали ситуацію на кордонах Литви.
"Дуже важливий момент - фінансова підтримка. Єврокомісія готова підтримати Литву у реагуванні на цю невідкладну ситуацію і забезпечення найбільш нагальних потреб біженців коштами у розмірі 10 млн євро", - зазначила єврокомісарка
За її словами, ці гроші зможуть бути виділені з різних фондів Євросоюзу у серпні і ЄК розгляне також інші варіанти підтримки.