Єврокомісія надасть Литві 10 млн євро у зв’язку з напливом мігрантів через Білорусь

Єврокомісія надасть Литві 10 мільйонів євро для реагування на безпрецедентний наплив мігрантів з Близького Сходу та Африки через територію Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон на засіданні комітетів Європарламенту, де обговорювали ситуацію на кордонах Литви.

"Дуже важливий момент - фінансова підтримка. Єврокомісія готова підтримати Литву у реагуванні на цю невідкладну ситуацію і забезпечення найбільш нагальних потреб біженців коштами у розмірі 10 млн євро", - зазначила єврокомісарка

За її словами, ці гроші зможуть бути виділені з різних фондів Євросоюзу у серпні і ЄК розгляне також інші варіанти підтримки.