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Еврокомиссия предоставит Литве 10 млн евро в связи с наплывом мигрантов через Беларусь

Понедельник, 12 июля 2021, 19:06

Еврокомиссия предоставит Литве 10 млн евро для реагирования на беспрецедентный наплыв мигрантов из Ближнего Востока и Африки через территорию Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на заседании комитетов Европарламента, где обсуждали ситуацию на границах Литвы.

"Очень важный момент - финансовая поддержка. Еврокомиссия готова поддержать Литву в реагировании на эту неотложную ситуацию и обеспечении наиболее насущных проблем беженцев средствами в размере 10 млн евро", - отметила еврокомиссарка.

По ее словам, эти деньги смогут быть выделены из различных фондов Евросоюза в августе и ЕК рассмотрит также другие варианты поддержки.

Илва Йоханссон рассказала, что обстоятельства попадания мигрантов из родных стран на границу Литвы еще выясняют, но скорее всего они прибывают авиарейсами из Стамбула и Багдада в Минск, откуда им помогают попасть к границам ЕС, и платят за такую ​​возможность около 15 000 евро.

Йоханссон отметила, что ЕС в этой ситуации стоит быть готовым задействовать все возможные инструменты, чтобы остановить миграционный шантаж со стороны Минска. В том числе она допустила приостановление визового режима с Беларусью.

Напомним, за последний месяц в Литву через территорию Беларуси прибыло беспрецедентное количество нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Две большие группы мигрантов из Беларуси задержали и на границе Польши.

2 июля в связи с этим Литва объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба и начала установку забора из колючей проволоки на границе с Беларусью.

Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex отправит в Литву вертолеты для наблюдения за границей с Беларусью, а также другое оборудование и специалистов.

В МИД Литвы предложили ЕС ввести против Минска новые санкции в связи с ролью Беларуси в разжигании миграционной кризиса. В правительстве Литвы считают увеличение числа нелегалов организованной акцией режима Лукашенко за жесткую позицию Вильнюса по поводу репрессий против инакомыслящих в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЛитва
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