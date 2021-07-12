Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Еврокомиссия предоставит Литве 10 млн евро в связи с наплывом мигрантов через Беларусь

Понедельник, 12 июля 2021, 19:06

Еврокомиссия предоставит Литве 10 млн евро для реагирования на беспрецедентный наплыв мигрантов из Ближнего Востока и Африки через территорию Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на заседании комитетов Европарламента, где обсуждали ситуацию на границах Литвы.

"Очень важный момент - финансовая поддержка. Еврокомиссия готова поддержать Литву в реагировании на эту неотложную ситуацию и обеспечении наиболее насущных проблем беженцев средствами в размере 10 млн евро", - отметила еврокомиссарка.

По ее словам, эти деньги смогут быть выделены из различных фондов Евросоюза в августе и ЕК рассмотрит также другие варианты поддержки.

Илва Йоханссон рассказала, что обстоятельства попадания мигрантов из родных стран на границу Литвы еще выясняют, но скорее всего они прибывают авиарейсами из Стамбула и Багдада в Минск, откуда им помогают попасть к границам ЕС, и платят за такую ​​возможность около 15 000 евро.

Йоханссон отметила, что ЕС в этой ситуации стоит быть готовым задействовать все возможные инструменты, чтобы остановить миграционный шантаж со стороны Минска. В том числе она допустила приостановление визового режима с Беларусью.

Напомним, за последний месяц в Литву через территорию Беларуси прибыло беспрецедентное количество нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Две большие группы мигрантов из Беларуси задержали и на границе Польши.

2 июля в связи с этим Литва объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба и начала установку забора из колючей проволоки на границе с Беларусью.

Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex отправит в Литву вертолеты для наблюдения за границей с Беларусью, а также другое оборудование и специалистов.

В МИД Литвы предложили ЕС ввести против Минска новые санкции в связи с ролью Беларуси в разжигании миграционной кризиса. В правительстве Литвы считают увеличение числа нелегалов организованной акцией режима Лукашенко за жесткую позицию Вильнюса по поводу репрессий против инакомыслящих в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.

Темы: БеларусьЛитва
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: встреча Меркель и Зеленского, статья Путина

Индонезия стала лидером в мире по распространенности COVID-19

В ВОЗ посоветовали не смешивать вакцины против COVID-19

В США к вакцине J&J добавили предупреждение о редком синдроме

Встреча Зеленского и Меркель завершилась

Меркель выступает за имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство

Все новости...
Беларусь
Литва дополнительно усилит армией границу с Беларусью из-за ситуации с мигрантами
Белорусского журналиста Протасевича заблокировал Twitter
Эстония усилила охрану границы из-за наплыва мигрантов в Литву из Беларуси
Последние новости
09:23
В Южной Корее из-за COVID-19 запретили быструю музыку в тренажерных залах
09:17
Официальный курс: гривня укрепилась
09:08
Гимнаста Верняева дисквалифицировали – он не поедет на Олимпиаду в Токио
08:53
Правительство Чехии поддержало проект, предусматривающий компенсацию за взрывы в Врбетице
08:46
83 тысячи прививок за день: после выходных темп вакцинации восстанавливается
08:35
Франция и Греция сделали обязательной вакцинацию медицинских работников
08:22
481 больной украинец и 249 госпитализированных –суточная статистика COVID
08:00
Главные новости понедельника и ночи: встреча Меркель и Зеленского, статья Путина
07:10
Обвал у Майами: число погибших возросло до 94
06:11
Индонезия стала лидером в мире по распространенности COVID-19
Все новости...