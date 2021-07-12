У Києві футбольному тренеру дали 7 років в'язниці за розбещення 11-річного хлопчика

У Києві футбольного тренера засудили до 7 років позбавлення волі за розбещення 11-річного хлопчика.

Джерело: повідомлення Київської міської прокуратури

Дослівно: "Судом (Дарницьким районним судом Києва – ред.) оголошено обвинувальний вирок 42-річному киянину, який, будучи тренером дитячої команди з футболу, вчинив розпусні дії відносно малолітнього підопічного.

Злочин стався в грудні 2015 року під час виїзду команди на дитячі спортивні змагання з футболу до Львова.

Обвинувачений вночі зайшов до кімнати, де перебували учасники дитячої футбольної команди, після чого, переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, підійшов до ліжка одного з хлопчиків, оголив свої статеві органи та вчинив відносно малолітнього розпусні дії".

Деталі: Повідомляється, що зловмисника затримали в січні 2016 року. Чоловіку інкримінували вчинення злочину за ч. 2 ст. 156 КК України "Розбещення неповнолітніх".

В прокуратурі Києва "Українській правді" уточнили, що після того обвинувачений майже 4 роки переховувався від слідства, жив під різними прізвищами і змінював адреси. Знову його затримали в Київській області у 2019 році. Свою вину чоловік так і не визнав.