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В Киеве футбольному тренеру дали 7 лет тюрьмы за развращение 11-летнего мальчика

Понедельник, 12 июля 2021, 19:27
В Киеве футбольному тренеру дали 7 лет тюрьмы за развращение 11-летнего мальчика

В Киеве футбольного тренера приговорили к 7 годам лишения свободы за растление 11-летнего мальчика.

Источник: сообщение Киевской городской прокуратуры

Дословно: "Судом (Дарницким районным судом Киева - ред.) объявлен обвинительный приговор 42-летнему киевлянину, который, будучи тренером детской команды по футболу, совершил развратные действия в отношении малолетнего подопечного.

Преступление произошло в декабре 2015 года во время выезда команды на детские спортивные соревнования по футболу во Львов.

Обвиняемый ночью зашел в комнату, где находились участники детской футбольной команды, после чего, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, подошел к кровати одного из мальчиков, обнажил свои половые органы и совершил в отношении малолетнего развратные действия".

Детали: Сообщается, что злоумышленника задержали в январе 2016 года. Мужчине инкриминировали совершение преступления по ч. 2 ст. 156 УК Украины "Развращение несовершеннолетних".

В прокуратуре Киева "Украинской правде" уточнили, что после этого обвиняемый почти 4 года скрывался от следствия, жил под разными фамилиями и менял адреса. Снова его задержали в Киевський области в 2019 году. Свою вину мужчина так и не признал.

Украинская правда

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Темы: Киевкриминал
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