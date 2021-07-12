Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський і Санду поспілкувались телефоном після тріумфу її партії на виборах

Понеділок, 12 липня 2021, 20:16
Зеленський і Санду поспілкувались телефоном після тріумфу її партії на виборах

Президент Володимир Зеленський у понеділок провів телефонну розмову з президенткою Молдови Маєю Санду наступного дня після дострокових виборів у Молдові, за підсумками яких партія Санду здобула монобільшість.

Про це повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

Зеленський привітав Санду з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту Молдови.

Зеленський висловив упевненість, що переконлива перемога демократичних проєвропейських сил на виборах у Молдові відкриває шлях до реалізації програми амбітних внутрішніх перетворень, створює умови для активізації двосторонніх відносин за всіма напрямками.

Зеленський висловив переконання, що Україна та Молдова будуть ще ефективніше координувати свої дії на шляху євроінтеграції, зокрема в контексті діяльності "Асоційованого тріо" за участю України, Молдови та Грузії.

Лідери держав обмінялися думками щодо викликів, пов'язаних з пандемією COVID-19.

Також президенти України та Молдови констатували необхідність активізації українсько-молдовської економічної взаємодії та реалізації конкретних проектів. Зеленський зазначив, що Україна вже почала спорудження сучасної магістралі, яка з’єднає Київ і Кишинів, та будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер.

Зеленський підтвердив запрошення Санду взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та урочистих заходах з нагоди відзначення 30-річчя незалежності України в серпні 2021 року.

Про вибори у Молдові та їх значення для України – читайте у статті "Монобільшість без Зеленського: що змінять для України вибори у Молдові".  

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийМолдова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: