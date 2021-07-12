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Зеленський і Санду поспілкувались телефоном після тріумфу її партії на виборах

Понеділок, 12 липня 2021, 20:16

Президент Володимир Зеленський у понеділок провів телефонну розмову з президенткою Молдови Маєю Санду наступного дня після дострокових виборів у Молдові, за підсумками яких партія Санду здобула монобільшість.

Про це повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

Зеленський привітав Санду з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту Молдови.

Зеленський висловив упевненість, що переконлива перемога демократичних проєвропейських сил на виборах у Молдові відкриває шлях до реалізації програми амбітних внутрішніх перетворень, створює умови для активізації двосторонніх відносин за всіма напрямками.

Зеленський висловив переконання, що Україна та Молдова будуть ще ефективніше координувати свої дії на шляху євроінтеграції, зокрема в контексті діяльності "Асоційованого тріо" за участю України, Молдови та Грузії.

Лідери держав обмінялися думками щодо викликів, пов'язаних з пандемією COVID-19.

Також президенти України та Молдови констатували необхідність активізації українсько-молдовської економічної взаємодії та реалізації конкретних проектів. Зеленський зазначив, що Україна вже почала спорудження сучасної магістралі, яка з’єднає Київ і Кишинів, та будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер.

Зеленський підтвердив запрошення Санду взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та урочистих заходах з нагоди відзначення 30-річчя незалежності України в серпні 2021 року.

Про вибори у Молдові та їх значення для України – читайте у статті "Монобільшість без Зеленського: що змінять для України вибори у Молдові".  

Теми: ЗеленськийМолдова


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