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Зеленский и Санду пообщались по телефону после триумфа ее партии на выборах

Понедельник, 12 июля 2021, 20:16

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с президентом Молдовы Майей Санду на следующий день после досрочных выборов в Молдове, по итогам которых партия Санду получила монобольшинство.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда".

Зеленский поздравил Санду с успешным проведением внеочередных выборов в парламент Молдовы.

Зеленский выразил уверенность, что убедительная победа демократических проевропейских сил на выборах в Молдове открывает путь к реализации программы амбициозных внутренних преобразований, создает условия для активизации двусторонних отношений по всем направлениям.

Зеленский выразил убеждение, что Украина и Молдова будут еще эффективнее координировать свои действия на пути евроинтеграции, в частности в контексте деятельности "Ассоциированного трио" с участием Украины, Молдовы и Грузии.

Лидеры государств обменялись мнениями относительно вызовов, связанных с пандемией COVID-19.

Также президенты Украины и Молдовы констатировали необходимость активизации украинско-молдавского экономического взаимодействия и реализации конкретных проектов. Зеленский отметил, что Украина уже начала строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев, и строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр.

Зеленский подтвердил приглашение Санду принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины в августе 2021 года.

О выборах в Молдове и их значении для Украины - читайте в статье: "Монобольшинство без Зеленского: что изменят для Украины выборы в Молдове".

Темы: ЗеленскийМолдова
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