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Німеччина надасть Україні 1,5 млн доз COVID-вакцини – Меркель

Понеділок, 12 липня 2021, 20:37

Україна отримає від Німеччини 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу.

Джерело: канцлерка Німеччини Ангела Меркель на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, яку транслював Офіс президента

Пряма мова Меркель: "Ми у дружних відносинах з Україною, і хочемо разом подолати виклики.

І я рада, що й у боротьбі з пандемією COVID можемо сьогодні обіцяти Україні, що 1,5 млн доз вакцини будуть передані Україні. Це дуже важливий крок".

Деталі: Яку вакцину і коли її отримає Україна наразі невідомо.

Нагадаємо: У Німеччині використовуються препарати BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Станом на початок липня 56,5% німецького населення отримали принаймні одну дозу вакцини, а 38,9% були повністю вакциновані.

Тим часом у Німеччині почастішали випадки неявки на щеплення у центри вакцинації. 

Роман Петренко, УП
Теми: МеркельНімеччинакоронавірусвакцинаціяЗеленський


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