Німеччина надасть Україні 1,5 млн доз COVID-вакцини – Меркель

Україна отримає від Німеччини 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу.

Джерело: канцлерка Німеччини Ангела Меркель на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, яку транслював Офіс президента

Пряма мова Меркель: "Ми у дружних відносинах з Україною, і хочемо разом подолати виклики.

І я рада, що й у боротьбі з пандемією COVID можемо сьогодні обіцяти Україні, що 1,5 млн доз вакцини будуть передані Україні. Це дуже важливий крок".

Деталі: Яку вакцину і коли її отримає Україна наразі невідомо.

Нагадаємо: У Німеччині використовуються препарати BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Станом на початок липня 56,5% німецького населення отримали принаймні одну дозу вакцини, а 38,9% були повністю вакциновані.

Тим часом у Німеччині почастішали випадки неявки на щеплення у центри вакцинації.