Германия предоставит Украине 1,5 млн доз COVID-вакцины – Меркель

Украина получит от Германии 1,5 млн доз вакцины от коронавируса.

Источник: канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую транслировал Офис президента

Прямая речь Меркель: "Мы в дружных отношениях с Украиной, и хотим вместе преодолеть вызовы.

И я рада, что и в борьбе с пандемией COVID можем сегодня обещать Украине, что 1,5 млн доз вакцины будут переданы Украине. Это очень важный шаг".

Детали: Какую вакцину и когда ее получит Украина пока неизвестно.

Напомним: В Германии используются препараты BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

По состоянию на начало июля 56,5% немецкого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины, а 38,9% были полностью вакцинированы.