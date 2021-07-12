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Германия предоставит Украине 1,5 млн доз COVID-вакцины – Меркель

Понедельник, 12 июля 2021, 20:37

Украина получит от Германии 1,5 млн доз вакцины от коронавируса.

Источник: канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую транслировал Офис президента

Прямая речь Меркель: "Мы в дружных отношениях с Украиной, и хотим вместе преодолеть вызовы.

И я рада, что и в борьбе с пандемией COVID можем сегодня обещать Украине, что 1,5 млн доз вакцины будут переданы Украине. Это очень важный шаг".

Детали: Какую вакцину и когда ее получит Украина пока неизвестно.

Напомним: В Германии используются препараты BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

По состоянию на начало июля 56,5% немецкого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины, а 38,9% были полностью вакцинированы.

Роман Петренко, УП
Темы: МеркельГерманиякоронавирусвакцинацияЗеленский
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