Германия предоставит Украине 1,5 млн доз COVID-вакцины – Меркель
Украина получит от Германии 1,5 млн доз вакцины от коронавируса.
Источник: канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую транслировал Офис президента
Прямая речь Меркель: "Мы в дружных отношениях с Украиной, и хотим вместе преодолеть вызовы.
И я рада, что и в борьбе с пандемией COVID можем сегодня обещать Украине, что 1,5 млн доз вакцины будут переданы Украине. Это очень важный шаг".
Детали: Какую вакцину и когда ее получит Украина пока неизвестно.
Напомним: В Германии используются препараты BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
По состоянию на начало июля 56,5% немецкого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины, а 38,9% были полностью вакцинированы.