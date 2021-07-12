Зеленський проситиме Байдена про участь США у нормандському чи іншому форматі щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона наприкінці липня проситиме президента Джо Байдена про участь США в одному з форматів мирного врегулювання на Донбасі.

Про це Зеленський розповів на брифінгу з канцлеркою Ангелою Меркель у понеділок в Берліні, повідомляє "Європейська правда".

"Щодо залучення президента Байдена до нормандського формату… Я дійсно хотів би, щоби США допомагали нам у вирішенні питання мирного врегулювання на Донбасі і деокупації наших територій", - сказав Зеленський.

"Це буде в нормандському форматі, якщо учасники нормандського формату будуть "за". Україна точно підтримує такий формат. Або це буде в іншому форматі. Це вже питання перемовин. У мене буде зустріч з президентом Байденом і я також буду підіймати це питання", - додав глава держави.

Нагадаємо, Байден у телефонній розмові на початку червня запросив Зеленського відвідати Штати у липні. Це сталося перед першою особистою зустріччю Байдена та президента РФ Владіміра Путіна у Женеві 16 червня.

Українська сторона ще не має підтверджених дат візиту Зеленського до США, але до нього активно готуються.