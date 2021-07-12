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Зеленский попросит Байдена об участии США в нормандском или ином формате по Донбассу

Понедельник, 12 июля 2021, 21:28
Зеленский попросит Байдена об участии США в нормандском или ином формате по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон в конце июля будет просить президента Джо Байдена об участии США в одном из форматов мирного урегулирования на Донбассе.

Об этом Зеленский рассказал на брифинге с канцлером Ангелой Меркель в понедельник в Берлине, сообщает "Европейская правда".

"О привлечении президента Байдена к нормандскому формату... Я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации наших территорий", - сказал Зеленский.

"Это будет в нормандском формате, если участники нормандского формата будут "за". Украина точно поддерживает такой формат. Или это будет в другом формате. Это уже вопрос переговоров. У меня будет встреча с президентом Байденом и я также буду поднимать этот вопрос", - добавил глава государства.

Напомним, Байден в телефонном разговоре в начале июня пригласил Зеленского посетить Штаты в июле. Это произошло перед первой личной встречей Байдена и президента РФ Владимира Путина в Женеве 16 июня.

Украинская сторона еще не имеет подтвержденных дат визита Зеленского в США, но к нему активно готовятся

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Темы: ЗеленскийБайденнормандский формат
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