На Житомирщині вистрілили у 9-річного хлопчика, він у важкому стані

До лікарні у Новограді-Волинському потрапив 9-річний хлопчик з діагнозом наскрізне вогнепальне поранення спини. Поліція підозрює знайомого батька дитини в умисному тяжкому тілесному ушкодженні.

Джерело: Відділ комунікації поліції Житомирської області

Деталі: Пораненого хлопчика у тяжкому стані відразу госпіталізували до реанімаційного відділення.

Спершу вважалося, що подія нібито сталася на березі місцевої річки. Проте пізніше поліція дізналася, що дитину поранили в її домі. Під час обшуків вилучили кулю 9мм та речові докази.

Встановлено, що до поранення дитини може бути причетний киянин-військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні.

Відкрито справу за статтею "Умисне тяжке тілесне ушкодження".