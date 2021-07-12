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На Житомирщине выстрелили в 9-летнего мальчика, он в тяжелом состоянии

Понедельник, 12 июля 2021, 21:45
На Житомирщине выстрелили в 9-летнего мальчика, он в тяжелом состоянии

В больницу в Новограде-Волынском попал 9-летний мальчик с диагнозом сквозное огнестрельное ранение спины. Полиция подозревает знакомого отца ребенка в умышленном тяжком телесном повреждении.

Источник: Отдел коммуникации полиции Житомирской области

Детали: Раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу госпитализировали в реанимационное отделение.

Сначала считалось, что событие якобы произошло на берегу местной реки. Однако позже полиция узнала, что ребенка ранили в его доме. Во время обысков изъяли пулю 9 мм и вещественные доказательства.

Установлено, что к ранению ребенка может быть причастен киевлянин-военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.

Возбуждено дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

Украинская правда

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Темы: Житомирская областьполициядетиоружие
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