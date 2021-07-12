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Сухо та спека до 36°: синоптики показали погоду до кінця тижня

Понеділок, 12 липня 2021, 22:28
Сухо та спека до 36°: синоптики показали погоду до кінця тижня

13 липня вночі на півдні України, а також у деяких північних і центральних областях, вдень на Правобережжі місцями короткочасні дощі та грози, на решті території без опадів; температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 13 липня в Україні мінлива хмарність. Вночі на півдні країни, у Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях, вдень на Правобережжі місцями короткочасні дощі, грози, подекуди пориви 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 24°, вдень 28-33°, у Вінницькій та Хмельницькій областях місцями 25-27°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 18-23°.

14-15 липня в Україні також мінлива хмарність. Без опадів, лише 15 липня в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний та східний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 30-35°.

Синоптики також попереджають, що 13-14 липня у західних, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській, 15 липня і у східних та Київській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

16-17 липня в Україні очікується спекотна погода з температурою вночі 17-23°, вдень 28-34°, на півдні та сході країни вночі 20-25°, вдень 31-36°. Сухо, лише в Карпатському регіоні короткочасний дощ, гроза.

У столичному регіоні 13 липня мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по Києву вночі 18-20°, вдень 30-32°; по області вночі 15-20°, вдень 28-33°.

14-15 липня у столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 30-35°.

16-17 липня у Києві буде суха спекотна погода з температурою вночі 18-23°, вдень 30-34°.

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Теми: погода
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