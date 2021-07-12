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Сухо и жара до 36°: синоптики показали погоду до конца недели

Понедельник, 12 июля 2021, 22:28
Сухо и жара до 36°: синоптики показали погоду до конца недели

13 июля ночью на юге Украины, а также в некоторых северных и центральных областях, днем ​​на Правобережье местами кратковременные дожди и грозы, на остальной территории без осадков; температура ночью 15-20°, днем ​​28-33°.

Источник: "Укрінформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 13 июля в Украине переменная облачность. Ночью на юге страны, в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях, днем ​​на Правобережье местами кратковременные дожди, грозы, местами порывы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 24°, днем ​​28-33°, в Винницкой и Хмельницкой областях местами 25-27°, в Карпатах ночью 8-13°, днем 18-23°", - говорится в сообщении.

14-15 июля в Украине также переменная облачность. Без осадков, лишь 15 июля в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный и восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем ​​30-35°.

Синоптики также предупреждают, что 13-14 июля в западных, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской, 15 июля и в восточных и Киевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

16-17 июля в Украине ожидается жаркая погода с температурой ночью 17-23°, днем ​​28-34°, на юге и востоке страны ночью 20-25°, днем ​​31-36°. Сухо, лишь в Карпатском регионе кратковременный дождь, гроза.

В столичном регионе 13 июля переменная облачность. Местами кратковременный дожди, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура по Киеву ночью 18-20°, днем ​​30-32°; по области ночью 15-20 °, днем ​​28-33°.

14-15 июля в столице переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 15-20 °, днем ​​30-35°.

16-17 июля в Киеве будет сухая жаркая погода с температурой ночью 18-23°, днем ​​30-34°.

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Темы: погода
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