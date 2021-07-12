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Відомства МВС купують квартири у фігурантів своїх розслідувань – ЗМІ

Понеділок, 12 липня 2021, 23:18

Розслідувачі "Слідства.Інфо" повідомляють, що Міністерство внутрішніх справ та його відомства — Нацполіція, Держслужба з надзвичайних ситуацій — закуповують квартири у фігурантів своїх же розслідувань.

Джерело: матеріал "Слідства.Інфо" "Житло "з душком"

Дослівно: "За останні три роки Міністерство внутрішніх справ, Нацполіція і Держслужба з надзвичайних ситуацій придбали 143 квартири у Києві та Київській області. Хоч і процедура передбачає закупівлю житла і на вторинному ринку, всі квартири купили у новобудовах. У Києві, зокрема, купили, майже пів сотні квартир.

Більшість із них Нацполіція і МВС купили у двох житлових комплексах — "Дніпровському" поблизу Дарницького вокзалу, та "Кришталевих Джерелах", що біля парку "Феофанія".

Деталі: Журналісти зазначають, що "Кришталеві Джерела" мають скандальну славу і є фігурантами кількох розслідувань Нацполіції. Медіа розповідали про можливі махінації забудовника з передачею права власності на житло інвесторам будівництва та зведення будинків на місці унікальної гідрогеологічної станції.

Другий житловий комплекс – "Дніпровський", — що на лівому березі Києва, також під пильною увагою правоохоронців. Нацполіція  розслідує справу про можливе порушення правил безпеки забудовником у процесі зведення комплексу. До поліції звернулася жінка, яка стверджувала, що отримала інгаляційне отруєння через викид хлору з балонів.

У розслідуванні йдеться, що обидва комплекси зводив столичний забудовник "КСМ-Груп", а ключовими бенефіціарами групи є Микола Копистира та його сини. Один із них, Арсеній Копистира, за даними YouControl, одружений з донькою Михайла Вербенського — високопоставленого працівника МВС з понад 40-річним стажем. 

Ще одна будівельна компанія, щодо якої ведуть розслідування і Нацполіція, і СБУ, — "ДБК-Партнер". Структури МВС за останні пару років купили в неї 21 квартиру у новобудовах у Києві та Вишгороді. Розслідувачі повідомляють, що компанія-забудовник фігурує щонайменше у двох кримінальних провадженнях.

Перше — щодо житлового комплексу "Ярославичі-2", де придбали п’ять квартир для поліцейських. Близько десяти років тому фірма-забудовник зруйнувала недобудований інфекційний корпус лікарні і на його місці побудувала новобудову. Як вважають у Службі безпеки України, будівлю із шматком землі могли передати незаконно. 

Ще одне розслідування, де фігурує "ДБК-Партнер", веде Головне слідче управління Нацполіції — воно стосується можливих порушень щодо передачі земельних ділянок Держпідприємства "Пуща-Водиця" на підставі інвестиційних договорів. 

 

Теми: МВСквартириполіціяДСНССБУ


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