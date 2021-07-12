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Ведомства МВД покупают квартиры в фигурантов своих расследований – СМИ

Понедельник, 12 июля 2021, 23:18
Ведомства МВД покупают квартиры в фигурантов своих расследований – СМИ

Расследователи "Слідства.Інфо" сообщают, что Министерство внутренних дел и его ведомства - Нацполиция, Госслужба по чрезвычайным ситуациям - закупают квартиры у фигурантов своих же расследований.

Источник: материал "Слідства.Інфо" "Жилье "с душком"

Дословно: "За последние три года Министерство внутренних дел, Нацполиция и Госслужба по чрезвычайным ситуациям приобрели 143 квартиры в Киеве и Киевской области. Хотя и процедура предусматривает закупку жилья и на вторичном рынке, все квартиры купили в новостройках. В Киеве, в частности, купили, почти полсотни квартир.

Большинство из них Нацполиция и МВД купили в двух жилых комплексах - "Днепровском" вблизи Дарницкого вокзала, и "Хрустальный источник", что возле парка "Феофания".

Детали: Журналисты отмечают, что "Хрустальные Источники" имеют скандальную славу и являются фигурантами нескольких расследований Нацполиции. Медиа рассказывали о возможных махинациях застройщика с передачей права собственности на жилье инвесторам строительства и возведения зданий на месте уникальной гидрогеологической станции.

Второй жилой комплекс - "Днепровский", - что на левом берегу Киева, также под пристальным вниманием правоохранителей. Нацполиция расследует дело о возможном нарушении правил безопасности застройщиком в процессе возведения комплекса. В полицию обратилась женщина, которая утверждала, что получила ингаляционное отравление из-за выброса хлора из баллонов.

В расследовании говорится, что оба комплекса возводил столичный застройщик "КСМ-Групп", а ключевыми бенефициарами группы является Николай Копистира и его сыновья. Один из них, Арсений Копистира, по данным YouControl, женат на дочери Михаила Вербенского - высокопоставленного сотрудника МВД с более чем 40-летним стажем.

Еще одна строительная компания, в отношении которой ведут расследование и Нацполиция, и СБУ, - "ДСК-Партнер". Структуры МВД за последние пару лет купили у нее 21 квартиру в новостройках в Киеве и Вышгороде. Расследователи сообщают, что компания-застройщик фигурирует как минимум в двух уголовных производствах.

Первое - относительно жилого комплекса "Ярославичи-2", где приобрели пять квартир для полицейских. Около десяти лет назад фирма-застройщик разрушила недостроенный инфекционный корпус больницы и на его месте построила новостройку. Как считают в Службе безопасности Украины, здание с куском земли могли передать незаконно.

Еще одно расследование, где фигурирует "ДСК-Партнер", ведет Главное следственное управление Нацполиции - оно касается возможных нарушений по передаче земельных участков Госпредприятия "Пуща-Водица" на основании инвестиционных договоров.

 

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Темы: МВДквартирыполицияГСЧССБУ
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