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Зустріч Зеленського і Меркель завершилася

Вівторок, 13 липня 2021, 01:20

У Берліні завершилася зустріч Володимира Зеленського і канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Джерело: Офіс президента в Telegram

Деталі:  Зустріч тривала понад 4 години.

Зазначається, що подробиці розмови Зеленський  розповість 13 липня, під час спілкування зі ЗМІ на Всеукраїнському форумі "Україна 30".

Передісторія:

  • 12 липня Зеленський здійснив візит до Німеччини.
  • Серед тем перемовин з Меркель: посилення ролі Німеччини у "нормандському форматі" та у встановленні миру на Донбасі, будівництво "Північного потоку-2", участь німецької сторони у саміті "Кримської платформи", а також торговельно-економічне співробітництво.

Теми: МеркельЗеленський


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