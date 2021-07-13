Зустріч Зеленського і Меркель завершилася

У Берліні завершилася зустріч Володимира Зеленського і канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Джерело: Офіс президента в Telegram

Деталі: Зустріч тривала понад 4 години.

Зазначається, що подробиці розмови Зеленський розповість 13 липня, під час спілкування зі ЗМІ на Всеукраїнському форумі "Україна 30".

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