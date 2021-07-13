Зустріч Зеленського і Меркель завершилася
Вівторок, 13 липня 2021, 01:20
У Берліні завершилася зустріч Володимира Зеленського і канцлерки Німеччини Ангели Меркель.
Джерело: Офіс президента в Telegram
Деталі: Зустріч тривала понад 4 години.
Зазначається, що подробиці розмови Зеленський розповість 13 липня, під час спілкування зі ЗМІ на Всеукраїнському форумі "Україна 30".
Передісторія:
- 12 липня Зеленський здійснив візит до Німеччини.
- Серед тем перемовин з Меркель: посилення ролі Німеччини у "нормандському форматі" та у встановленні миру на Донбасі, будівництво "Північного потоку-2", участь німецької сторони у саміті "Кримської платформи", а також торговельно-економічне співробітництво.