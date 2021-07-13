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Встреча Зеленского и Меркель завершилась

Вторник, 13 июля 2021, 01:20

В Берлине завершилась встреча Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Источник: Офис президента в Telegram

Детали: Встреча  длилась более 4 часов.

Отмечается, что подробности разговора Зеленский расскажет 13 июля, во время общения со СМИ на Всеукраинском форуме "Украина 30".

Предыстория:

  • 12 июля Зеленский совершил визит в Германию.
  • Среди тем переговоров с Меркель: усиление роли Германии в "нормандском формате" и в установлении мира на Донбассе, строительство "Северного потока-2", участие немецкой стороны в саммите "Крымской платформы", а также торгово-экономическое сотрудничество.

Украинская правда
Темы: МеркельЗеленский
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