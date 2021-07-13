Встреча Зеленского и Меркель завершилась
Вторник, 13 июля 2021, 01:20
В Берлине завершилась встреча Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Источник: Офис президента в Telegram
Детали: Встреча длилась более 4 часов.
Отмечается, что подробности разговора Зеленский расскажет 13 июля, во время общения со СМИ на Всеукраинском форуме "Украина 30".
Предыстория:
- 12 июля Зеленский совершил визит в Германию.
- Среди тем переговоров с Меркель: усиление роли Германии в "нормандском формате" и в установлении мира на Донбассе, строительство "Северного потока-2", участие немецкой стороны в саммите "Крымской платформы", а также торгово-экономическое сотрудничество.
Украинская правда