Встреча Зеленского и Меркель завершилась

В Берлине завершилась встреча Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Источник: Офис президента в Telegram

Детали: Встреча длилась более 4 часов.

Отмечается, что подробности разговора Зеленский расскажет 13 июля, во время общения со СМИ на Всеукраинском форуме "Украина 30".

Предыстория: