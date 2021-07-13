ООН: Під час пандемії у світі різко зріс голод

ООН заявила про різке загострення світового голоду в 2020 році – це, більшою мірою, пов’язане з наслідками COVID-19.

Джерело: ЮНІСЕФ

Деталі: Зазначається, що хоча вже в середині 2010-х років голод посилювався, та в багатьох частинах світу пандемія викликала жорстоку рецесію і поставила під загрозу доступ до продовольства. У 2020 році голод різко зріс як в абсолютному, так і у пропорційному вираженні.

Більше 2,3 млрд осіб (або 30% населення світу) не мають постійного доступу до повноцінного харчування. Цей показник за рік підскочив на стільки ж, скільки загалом за попередні п'ять років.

Недоїдали минулоріч до 811 млн осіб, або приблизно десята частина населення світу. За оцінками, близько 9,9% всіх людей недоїдали в минулому році в порівнянні з 8,4% в 2019 році.

У 2020 році більше 149 млн дітей у віці до п'яти років, за оцінками, мали затримку в розвитку або були занизькі для свого віку; більше 45 млн - виснажені або занадто худі; і майже 39 млн мали зайву вагу.

Більше половини всіх тих, хто недоїдає (418 млн) проживають в Азії; більше третини (282 млн) в Африці; і 60 млн в Латинській Америці і Карибському басейні. Найсильніше зростання припало на Африку, де поширеність недоїдання – 21% - більш ніж удвічі вища, ніж в будь-якому іншому регіоні.