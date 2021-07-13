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ООН: Во время пандемии в мире резко вырос голод

Вторник, 13 июля 2021, 03:50
ООН: Во время пандемии в мире резко вырос голод

ООН заявила о резком обострении мирового голода в 2020 году - это в большей степени связано с последствиями COVID-19.

Источник: ЮНИСЕФ

Детали: Отмечается, что хотя уже в середине 2010-х годов голод усиливался, и во многих частях мира пандемия вызвала жестокую рецессию и поставила под угрозу доступ к продовольствию. В 2020 году голод резко вырос как в абсолютном, так и в пропорциональном выражении.

Более 2,3 млрд человек (или 30% населения мира) не имеют постоянного доступа к полноценному питанию. Этот показатель за год подскочил на столько же, сколько в среднем за предыдущие пять лет.

Недоедали в прошлом году до ​​811 млн человек, или примерно десятая часть населения мира. По оценкам, около 9,9% всех людей недоедали в прошлом году по сравнению с 8,4% в 2019 году.

В 2020 году более 149 млн детей в возрасте до пяти лет, по оценкам, имели задержку в развитии или были слишком низкие для своего возраста; больше 45 млн - истощены или слишком худые; и почти 39 млн имели лишний вес.

Более половины всех тех, кто недоедает (418 млн) проживают в Азии; более трети (282 млн) в Африке; и 60 млн в Латинской Америке и Карибском бассейне. Сильный рост пришелся на Африку, где распространенность недоедания - 21% - более чем в два раза выше, чем в любом другом регионе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООНкоронавирус
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