У ВООЗ порадили не змішувати вакцини проти COVID-19

У ВООЗ радять не змішувати і підбирати вакцини проти COVID-19 від різних виробників, оскільки про вплив цього на здоров’я наразі мало даних.

Джерело: головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан, яку цитує Reuters

Пряма мова: "Це трохи небезпечна тенденція. Ми перебуваємо в зоні відсутності даних і доказів в тому, що стосується змішування і збігів… У країнах буде хаос, якщо громадяни почнуть вирішувати, коли і хто буде отримувати другу, третю і четверту дозу".

Нагадаємо: Європейське агентство з лікарських засобів повідомило, що є "вагомі наукові підстави" припускати, що змішування вакцин проти COVID-19 безпечне і ефективне. В агентстві заявили, що всі схвалені вакцини працюють однаково - стимулюючи імунну відповідь на вірусний спайк-білок.