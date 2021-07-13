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У ВООЗ порадили не змішувати вакцини проти COVID-19

Вівторок, 13 липня 2021, 04:40

У ВООЗ радять не змішувати і підбирати вакцини проти COVID-19 від різних виробників, оскільки про вплив цього на здоров’я наразі мало даних.

Джерело: головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан, яку цитує Reuters

Пряма мова: "Це трохи небезпечна тенденція. Ми перебуваємо в зоні відсутності даних і доказів в тому, що стосується змішування і збігів… У країнах буде хаос, якщо громадяни почнуть вирішувати, коли і хто буде отримувати другу, третю і четверту дозу".

Нагадаємо: Європейське агентство з лікарських засобів повідомило, що є "вагомі наукові підстави" припускати, що змішування вакцин проти COVID-19 безпечне і ефективне. В агентстві заявили, що всі схвалені вакцини працюють однаково - стимулюючи імунну відповідь на вірусний спайк-білок.

Теми: коронавірусвакцинація


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