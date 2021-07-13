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В ВОЗ посоветовали не смешивать вакцины против COVID-19

Вторник, 13 июля 2021, 04:40
В ВОЗ посоветовали не смешивать вакцины против COVID-19

В ВОЗ советуют не смешивать и подбирать вакцины против COVID-19 от разных производителей, поскольку о влиянии этого на здоровье пока мало данных.

Источник: главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, которую цитирует Reuters

Прямая речь: "Это немного опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств в том, что касается смешивания и совпадений... В странах будет хаос, если граждане начнут решать, когда и кто будет получать вторую, третью и четвертую дозу".

Напомним: Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что есть "веские научные основания" полагать, что смешивание вакцин против COVID-19 безопасное и эффективное. В агентстве заявили, что все одобренные вакцины работают одинаково - стимулируя иммунный ответ на вирусный спайк-белок.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусвакцинация
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