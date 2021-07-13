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481 хворий українець і 249 госпіталізованих – добова статистика COVID

Вівторок, 13 липня 2021, 08:22
УП

За добу 12 липня в Україні зафіксували 481 новий підтверджений випадок COVID-19 і 36 летальних випадків, госпіталізували 249 осіб; одужали від коронавірусної хвороби 750 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Найбільше підтверджених випадків захворювання в цей понеділок зареєстрували у м. Київ (142), Донецькій (53), Одеській (49), Луганській (28) та Харківській (23) областях.

Серед нових хворих 28 дітей і 11 медпрацівників.

За минулу добу протестовано:  методом ПЛР – 20 909 осіб,  методом ІФА – 9 783 особи,  експрес-тестами – 10 428 осіб.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 241 698 осіб, із них одужали 2 178 279 осіб, померли 52 640 осіб.

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ


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