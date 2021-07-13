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481 больной украинец и 249 госпитализированных –суточная статистика COVID

Вторник, 13 июля 2021, 08:22
УП

За сутки 12 июля в Украине зафиксировали 481 новый подтвержденный случай COVID-19 и 36 летальных случаев, госпитализировали 249 человек; выздоровели от коронавирусной болезни 750 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего подтвержденных случаев заболевания в этот понедельник зарегистрировали в г. Киев (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.

Среди новых больных 28 детей и 11 медработников.

За минувшие сутки протестировано: методом ПЦР – 20 909 человек, методом ИФА – 9 783 лица, экспресс-тестами – 10 428 человек.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 241 698 человек, из них выздоровели 2 178 279 человек, умерли 52 640 человек.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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