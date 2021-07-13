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Гімнаста Верняєва дискваліфікували – він не поїде на Олімпіаду в Токіо

Вівторок, 13 липня 2021, 09:08
Гімнаста Верняєва дискваліфікували – він не поїде на Олімпіаду в Токіо

Український гімнаст і чемпіон Олімпійських ігор 2016 року Олег Верняєв не зможе брати участь в Олімпійських іграх-2020 у Токіо: Комітет з етики в гімнастиці дискваліфікував його на 4 роки через допінг.

Джерело: Верняєв у Facebook

Пряма мова: "Арбітраж GEF прийняв рішення про те, що концентрація мельдонію, яку знайшли у мене в організмі, достатня для дискваліфікації мене на 4 роки. Починаючи з листопада минулого року. Це означає, що на Олімпіаду я не поїду.

Найголовніше питання – як заборонений препарат потрапив у мій організм? Чому це сталося в період, коли не було серйозних міжнародних змагань і тренування проходили в полегшеному режимі?

Чому тільки один тест дав позитивний результат, а жоден із майже десятка наступних тестів не підтвердив наявність забороненої субстанції?".

Деталі: Верняєв наголошує, що "позитивний тест лише вказує на факт наявності в організмі забороненої субстанції, але не свідчить про провину спортсмена".

"Якщо спортсмен упевнений, що його провини немає, він не повинен опускати руки. Арбітраж GEF прийняв рішення, яке підлягає оскарженню. Раз рішення арбітражу підлягає оскарженню, значить остаточні висновки робити зарано", – додав спортсмен.

Верняєв планує оскаржити рішення Арбітражу GEF (Комітет з етики в гімнастиці) про його дискваліфікацію в CAS (Спортивному арбітражному суді).

"Вірю, що вища спортивна судова інстанція розставить усе по своїх місцях", – написав гімнаст.

Довідка: Український гімнаст Олег Верняєв народився в 1993 році в Донецьку. Він - олімпійський чемпіон 2016 року на брусах, чемпіон світу 2014 року на брусах, шестиразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон Європейських ігор.

На початку грудня 2020 року Верняєва не включили у склад збірної на чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, що проходив у Туреччині, а в січні його відсторонили від участі у змаганнях.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: спортОлімпіада
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