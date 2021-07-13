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Гимнаста Верняева дисквалифицировали – он не поедет на Олимпиаду в Токио

Вторник, 13 июля 2021, 09:08

Украинский гимнаст и чемпион Олимпийских игр 2016 года Олег Верняев не сможет участвовать в Олимпийских играх-2020 в Токио: Комитет по этике в гимнастике дисквалифицировал его на 4 года из-за допинга. 

Источник: Верняев в Facebook

Прямая речь: "Арбитраж GEF принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации меня на 4 года. Начиная с ноября прошлого года. Это значит, что на Олимпиаду я не поеду.

Самый главный вопрос – как запрещённый препарат попал в мой организм? Почему это случилось в период, когда не было серьёзных международных соревнований и тренировки проходили в облегчённом режиме?

Почему только один тест дал положительный результат, а ни один из почти десятка последующих тестов не подтвердил наличие запрещённой субстанции?".

Детали: Верняев подчеркивает, что "положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещённой субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена".

"Если спортсмен уверен, что его вины нет, он не должен опускать руки. Арбитраж GEF принял решение, которое подлежит обжалованию. Раз решение арбитража подлежит обжалованию, значит окончательные выводы делать рано", – добавил спортсмен.

Верняев намерен обжаловать решение Арбитража GEF (Комитет по этике в гимнастике) о его дисквалификации в CAS (Спортивном арбитражном суде).

"Верю, что высшая спортивная судебная инстанция расставит все по своим местам", – написал гимнаст.

Справка: Украинский гимнаст Олег Верняев родился в 1993 году в Донецке. Он – олимпийский чемпион 2016 года на брусьях, чемпион мира 2014 года на брусьях, шестикратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр.

В начале декабря 2020 года Верняева не включили в состав сборной на чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который проходил в Турции, а в январе его отстранили от участия в соревнованиях.

Алена Рощенко, УП
Темы: спортОлимпиада
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