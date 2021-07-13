Лукашенко полетів на зустріч з Путіним

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у вівторок зустрінеться з російським колегою Володимиром Путіним, він вже вилетів до Санкт-Петербурга.

Джерело: пресслужба Лукашенка, наближений до Лукашенка Telegram-канал "Пул Першого"

Дослівно пресслужба: "Лукашенко 13 липня вирушив з робочим візитом до Російської Федерації. У Санкт-Петербурзі відбудеться зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої глави держав обговорять розвиток співпраці у різних сферах, міжнародну проблематику".

Деталі: Відзначається, що цей візит Лукашенка до Путіна продовжує "сформовану практику регулярних особистих зустрічей лідерів для обговорення актуальних питань".

Також повідомляється, що про цю зустріч Лукашенко і Путін домовилися під час телефонної розмови 1 липня.