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Лукашенко полетів на зустріч з Путіним

Вівторок, 13 липня 2021, 09:52
Лукашенко полетів на зустріч з Путіним
Фото president.gov.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у вівторок зустрінеться з російським колегою Володимиром Путіним, він вже вилетів до Санкт-Петербурга.

Джерело: пресслужба Лукашенка, наближений до Лукашенка Telegram-канал "Пул Першого"

Дослівно пресслужба: "Лукашенко 13 липня вирушив з робочим візитом до Російської Федерації. У Санкт-Петербурзі відбудеться зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої глави держав обговорять розвиток співпраці у різних сферах, міжнародну проблематику".

Деталі: Відзначається, що цей візит Лукашенка до Путіна продовжує "сформовану практику регулярних особистих зустрічей лідерів для обговорення актуальних питань".

Також повідомляється, що про цю зустріч Лукашенко і Путін домовилися під час телефонної розмови 1 липня.

Українська правда

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Теми: ЛукашенкоПутінБілорусьРосія
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