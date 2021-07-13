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Лукашенко полетел на встречу с Путиным

Вторник, 13 июля 2021, 09:52
Фото president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, он уже вылетел в Санкт-Петербург.

Источник: пресс-служба Лукашенко, приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого"  

Дословно пресс-служба: "Лукашенко 13 июля направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Санкт-Петербурге состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику".

Детали: Отмечается, что этот визит Лукашенко к Путину продолжает "сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов".

Также сообщается, что об этой встрече Лукашенко и Путин договорились во время телефонного разговора 1 июля.

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоПутинБеларусьРосcия
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