Лукашенко полетел на встречу с Путиным

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, он уже вылетел в Санкт-Петербург.

Источник: пресс-служба Лукашенко, приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого"

Дословно пресс-служба: "Лукашенко 13 июля направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Санкт-Петербурге состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику".

Детали: Отмечается, что этот визит Лукашенко к Путину продолжает "сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов".

Также сообщается, что об этой встрече Лукашенко и Путин договорились во время телефонного разговора 1 июля.