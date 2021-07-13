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На "Глобинському м’ясокомбінаті" 16 осіб отруїлися невідомою речовиною

Вівторок, 13 липня 2021, 09:54
На Глобинському м’ясокомбінаті 16 осіб отруїлися невідомою речовиною

16 працівників "Глобинського м’ясокомбінату" на Полтавщині отруїлися невідомою речовиною, 14 осіб госпіталізували.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій і "Полтавщина"

Дослівно ДСНС: "13 липня близько 00 год. 30 хв. у м. Глобине в сортувальному цеху ТОВ "Глобинський м’ясокомбінат" попередньо сталося отруєння невідомою речовиною 16 працівників, внаслідок чого 14 працівників госпіталізовані до лікарні (1 особа у тяжкому стані та 13 осіб у стані середнього ступеня тяжкості), 2 особи від госпіталізації відмовилися".

Деталі: Причина отруєння встановлюється. 

Підприємство працює в штатному режимі. 

За інформацією видання "Полтавщина", попередньо працівники отруїлися парами фарби, якою вони фарбували дах приміщення.

"Українська правда" у Threads

Теми: Полтавська область
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