На "Глобинському м’ясокомбінаті" 16 осіб отруїлися невідомою речовиною

16 працівників "Глобинського м’ясокомбінату" на Полтавщині отруїлися невідомою речовиною, 14 осіб госпіталізували.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій і "Полтавщина"

Дослівно ДСНС: "13 липня близько 00 год. 30 хв. у м. Глобине в сортувальному цеху ТОВ "Глобинський м’ясокомбінат" попередньо сталося отруєння невідомою речовиною 16 працівників, внаслідок чого 14 працівників госпіталізовані до лікарні (1 особа у тяжкому стані та 13 осіб у стані середнього ступеня тяжкості), 2 особи від госпіталізації відмовилися".

Деталі: Причина отруєння встановлюється.

Підприємство працює в штатному режимі.

За інформацією видання "Полтавщина", попередньо працівники отруїлися парами фарби, якою вони фарбували дах приміщення.