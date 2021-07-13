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На "Глобинском мясокомбинат" 16 человек отравились неизвестным веществом

Вторник, 13 июля 2021, 09:54

16 работников "Глобинского мясокомбината" в Полтавской области отравились неизвестным веществом, 14 человек госпитализированы.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и "Полтавщина"

Дословно ГСЧС: "13 июля около 00 часов. 30 мин. в г. Глобино в сортировочном цехе ООО "Глобинский мясокомбинат" предварительно произошло отравление неизвестным веществом 16 работников, в результате чего 14 работников госпитализированы в больницу (1 человек в тяжелом состоянии и 13 в состоянии средней степени тяжести), 2 человека от госпитализации отказались".

Детали: Причина отравления устанавливается.

Предприятие работает в штатном режиме.

По информации издания "Полтавщина", предварительно работники отравились парами краски, которой они красили крышу помещения.

Темы: Полтавская область
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