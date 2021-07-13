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Рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Вівторок, 13 липня 2021, 10:07
Фото bilopillia.city

У найближчі дні в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій  

Дослівно: "13-14 липня у більшості західних, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Полтавській, Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки".

Деталі: 15 липня надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується у східних та Київській областях.

Українська правда
Теми: погода


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