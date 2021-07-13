Рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку
Вівторок, 13 липня 2021, 10:07
У найближчі дні в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "13-14 липня у більшості західних, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Полтавській, Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки".
Деталі: 15 липня надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується у східних та Київській областях.
Українська правда