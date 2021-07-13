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Спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Вторник, 13 июля 2021, 10:07
Фото bilopillia.city

В ближайшие дни в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "13-14 июля в большинстве западных, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Полтавской, Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности".

Детали: 15 июля чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в восточных и Киевской областях.

Украинская правда
Темы: погода
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