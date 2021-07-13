Спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
Вторник, 13 июля 2021, 10:07
В ближайшие дни в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "13-14 июля в большинстве западных, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Полтавской, Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности".
Детали: 15 июля чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в восточных и Киевской областях.
Украинская правда