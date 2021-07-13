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В Україні буде спекотно та сухо

Вівторок, 13 липня 2021, 12:12
В Україні буде спекотно та сухо
Фото 24tv.ua

У найближчі дні в Україні очікується спекотна погода, майже по всій території країни сухо, лише на заході у четвер та п’ятницю дощі з грозами.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко у Facebook  

Дослівно Укргідрометцентр: "Спека поки що не планує покидати територію України і затримається до 19-20 липня. Показники температури до кінця тижня становитимуть 30-35°, на півдні та сході подекуди до 37°".

Деталі: У середу в Україні без опадів. Вночі 18-20°, вдень до +34°. 

 

У Києві 14 липня сухо та спекотно, вночі 18-20°, вдень +32-34°.

15 липня у Волинській, Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях місцями дощі з грозами, на решті території без опадів, вночі до +19°, вдень до +33°.   

 

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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