В Україні буде спекотно та сухо

У найближчі дні в Україні очікується спекотна погода, майже по всій території країни сухо, лише на заході у четвер та п’ятницю дощі з грозами.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко у Facebook

Дослівно Укргідрометцентр: "Спека поки що не планує покидати територію України і затримається до 19-20 липня. Показники температури до кінця тижня становитимуть 30-35°, на півдні та сході подекуди до 37°".

Деталі: У середу в Україні без опадів. Вночі 18-20°, вдень до +34°.

У Києві 14 липня сухо та спекотно, вночі 18-20°, вдень +32-34°.

15 липня у Волинській, Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях місцями дощі з грозами, на решті території без опадів, вночі до +19°, вдень до +33°.