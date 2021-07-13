В Украине будет жарко и сухо
Вторник, 13 июля 2021, 12:12
В ближайшие дни в Украине ожидается жаркая погода, почти по всей территории страны сухо, только на западе в четверг и пятницу дожди с грозами.
Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook
Дословно Укргидрометцентр: "Жара пока не планирует покидать территорию Украины и задержится до 19-20 июля. Показатели температуры до конца недели составят 30-35°, на юге и востоке местами до 37°".
Детали: В среду в Украине без осадков. Ночью 18-20°, днем до +34°.
В Киеве 14 июля сухо и жарко, ночью 18-20°, днем +32-34°.
15 июля в Волынской, Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях местами дожди с грозами, на остальной территории без осадков, ночью до +19°, днем до +33°.
Украинская правда