В Украине будет жарко и сухо

В ближайшие дни в Украине ожидается жаркая погода, почти по всей территории страны сухо, только на западе в четверг и пятницу дожди с грозами.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно Укргидрометцентр: "Жара пока не планирует покидать территорию Украины и задержится до 19-20 июля. Показатели температуры до конца недели составят 30-35°, на юге и востоке местами до 37°".

Детали: В среду в Украине без осадков. Ночью 18-20°, днем ​​до +34°.

В Киеве 14 июля сухо и жарко, ночью 18-20°, днем ​​+32-34°.

15 июля в Волынской, Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях местами дожди с грозами, на остальной территории без осадков, ночью до +19°, днем ​​до +33°.