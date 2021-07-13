Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол Франції: серед членів НАТО немає консенсусу щодо надання ПДЧ Україні

Вівторок, 13 липня 2021, 13:00
Посол Франції: серед членів НАТО немає консенсусу щодо надання ПДЧ Україні

Посол Франції Етьєн де Понсен радить Україні зосередитися на внутрішньому процесі реформ на шляху до НАТО і заявляє, що наразі немає консенсусу серед членів Альянсу щодо надання ПДЧ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це посол сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Ми віддаємо перевагу та наполягаємо на реалізації того, що було вирішено минулого року, зокрема, в рамках Розширеного партнерства між НАТО та Україною", - сказав де Понсен.

За словами дипломата, для отримання ПДЧ та членства в НАТО Україна має збудувати консенсус.

"Наразі консенсус, як я вже говорив, полягає у реалізації того, що існує, про що вже було заявлено, зокрема, в заключному комюніке саміту НАТО в Брюсселі. Тож давайте виконувати домашнє завдання і не відкривати перспективу, яка наразі не є реалістичною", - сказав посол.

За його словами, Україні потрібно зосередитися на внутрішньому процесі реформ. "І НАТО готове допомогти. Франція як член Альянсу також допомагає Україні зміцнити свій потенціал, включаючи військовий", - резюмував де Понсен.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив у Вільнюсі, що Україна хоче отримати перелік критеріїв для членства в НАТО. 

Нагадаємо, "Європейська правда" та низка організацій-партнерів запропонували ідею, яка передбачає створення списку ключових реформ для просування до членства України в НАТО, із механізмом моніторингу та стимулом для офіційного Києва. Ідея отримала умовну назву "Плану сумісності з НАТО" (NATO Compatibility Plan).

Ідея не дублює наявні Річні національні програми та не є їхнім замінником, а натомість робить їх ефективнішими. План передбачає, що Київ рухатиметься до виконання ПДЧ ще до того, як Україна приєднається до цього формату.

Детальніше про останнє рішення НАТО та його важливість для України дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди, а також читайте в аналітичній статті Грузинський план для України: чому саміт НАТО став перемогою Києва.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяУкраїнаНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: