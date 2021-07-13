Посол Франции: среди членов НАТО нет консенсуса о предоставлении ПДЧ Украине

Посол Франции Этьен де Понсен советует Украине сосредоточиться на внутреннем процессе реформ на пути в НАТО и заявляет, что пока нет консенсуса среди стран-членов о предоставлении ПДЧ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом посол сказал в интервью ТСН.ua.

"Мы отдаем предпочтение и настаиваем на реализации того, что было решено в прошлом году, в частности, в рамках Расширенного партнерства между НАТО и Украиной", - сказал де Понсен.

По словам дипломата, для получения ПДЧ и членства в НАТО Украина должна построить консенсус.

"Сейчас консенсус, как я уже говорил, заключается в реализации того, что существует, о чем уже было заявлено, в частности, в заключительном коммюнике саммита НАТО в Брюсселе. Давайте выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая пока не является реалистичной", - сказал посол.

По его словам, Украине нужно сосредоточиться на внутреннем процессе реформ. "И НАТО готово помочь. Франция как член Альянса также помогает Украине укрепить свой потенциал, включая военный", - резюмировал де Понсен.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил в Вильнюсе, что Украина хочет получить перечень критериев для членства в НАТО.

Напомним, "Европейская правда" и ряд организаций-партнеров предложили идею, которая предусматривает создание список ключевых реформ для продвижения к членству Украины в НАТО. Идея получила условное название "Плана совместимости с НАТО" (NATO Compatibility Plan). Идея не дублирует существующие Годовые национальные программы и не является их заменителем, при этом делает их более эффективными. План предусматривает, что Украина будет двигаться к выполнению ПДЧ еще до того, как Киев присоединится к этому формату.

Подробно о решении НАТО и его важности для Украины смотрите в видеопояснении ЕвроПравды, а также читайте в аналитической статье Грузинский план для Украины: почему саммит НАТО стал победой Киева.