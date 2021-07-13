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В Росії новий рекорд померлих від коронавірусу за добу

Вівторок, 13 липня 2021, 13:03

За добу в Росії від коронавирусної інфекції померли 780 пацієнтів, що є новим максимумом летальних випадків за весь час пандемії.

Джерело: російський "Інтерфакс", який посилається на оперативний штаб в РФ

Деталі: За минулу добу в РФ знову збільшилася кількість летальних випадків - 780, це максимальне значення за весь період пандемії.

До цього максимум складав 752 померлих і був зареєстрований 10 липня.

Найбільше число померлих зафіксовано в Санкт-Петербурзі - 108, в Москві - 103, в Іркутській області - 32.

Всього в РФ за час пандемії зареєстровано 5 833 175 випадків коронавирусной інфекції, 144 492 померлих та 5 236 214 виписаних.

Теми: Росіякоронавірус


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