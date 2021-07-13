В Росії новий рекорд померлих від коронавірусу за добу
Вівторок, 13 липня 2021, 13:03
За добу в Росії від коронавирусної інфекції померли 780 пацієнтів, що є новим максимумом летальних випадків за весь час пандемії.
Джерело: російський "Інтерфакс", який посилається на оперативний штаб в РФ
Деталі: За минулу добу в РФ знову збільшилася кількість летальних випадків - 780, це максимальне значення за весь період пандемії.
До цього максимум складав 752 померлих і був зареєстрований 10 липня.
Найбільше число померлих зафіксовано в Санкт-Петербурзі - 108, в Москві - 103, в Іркутській області - 32.
Всього в РФ за час пандемії зареєстровано 5 833 175 випадків коронавирусной інфекції, 144 492 померлих та 5 236 214 виписаних.