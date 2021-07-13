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В России новый рекорд умерших от коронавируса за сутки

Вторник, 13 июля 2021, 13:03

За сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 780 пациентов, что является новым максимумом летальных случаев за все время пандемии.

Источник: российский "Интерфакс", который ссылается на оперативный штаб в РФ

Детали: За минувшие сутки в РФ снова увеличилось количество летальных случаев - 780, это максимальное значение за весь период пандемии.

До этого максимум составлял 752 умерших и был зарегистрирован 10 июля.

Наибольшее число умерших зафиксировано в Санкт-Петербурге - 108, в Москве - 103, в Иркутской области - 32.

Всего в РФ за время пандемии зарегистрировано 5833175 случаев коронавирусной инфекции, 144492 умерших и 5236214 выписанных.

Темы: Росcиякоронавирус
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