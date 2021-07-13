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У Києві знизили швидкість прокатних самокатів

Вівторок, 13 липня 2021, 13:32
Фото з Facebook Bolt

Усі оператори прокату електросамокатів Києва знизили максимальну швидкість до 20 км/год, як це передбачалося меморандумом з міською владою.

Джерело: заступник голови КМДА Костянтин Усов у Telegram

Пряма мова: "Усі оператори прокату електросамокатів Києва забезпечили програмне зниження максимальної швидкості до 20 км/год (раніше було 35 км/год – ред.). Це – одна із головних вимог меморандуму. 4 оператори вже ввели зони обмеження швидкості до 14 км/год та зони повної заборони руху. Решта мусять підтягнутися дуже скоро".

Деталі: Усов також додав, що оператори вже частково промаркували самокати номерами.

Номери наносяться з обох сторін труби керма у форматі "літера і 4 цифри", і кожен з операторів має свої унікальні серії: Bolt – A, В, С; Jet – J, Е; BikeNow – N; Kiwi – K; Scroll Bird – O, S; Zelectra – Т, Z; Vzhooh – V.

Крім того, місто вже почало отримувати перші великі дані та теплові карти від операторів щодо інтенсивності руху прокатних самокатів на вулицях і найпопулярніших місцях для старту-фінішу.

В подальшому, за словами Усова, ці дані використають для оптимізації маршрутів громадського транспорту.

Він також закликав повідомляти йому на службову електронну пошту usov.kostiantyn@kmr.gov.ua про випадки перевищення дозволеної швидкості прокатними електросамокатами.

Передісторія:

  • 24 червня Київська адміністрація підписала меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва, який передбачає зменшення максимальної швидкості, маркування кожного самоката, страхування користувачів тощо.

Українська правда
Теми: Київтранспорт


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