Зеленський розповів, якими бачить гарантії для України після запуску "Північного потоку-2"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче бачити гарантії 10-15 років стабільного постачання природного газу до України у разі, якщо російський газопровід "Північний потік-2" все ж добудують і він почне роботу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час під час спілкування з журналістами на всеукраїнському форумі "Україна 30. Гуманітарна політика" у вівторок.

Президент зазначив, що Україні потрібно "орієнтовно 10-15 років гарантій забезпеченості стабільним газопостачанням для населення, оскільки обсягів видобутку українського газу недостатньо".

Він додав, що важлива і ціна на газ. "Ми маємо річний пакет, він менше ніж 8 грн для людей. А що буде, якщо не буде транзиту газу або буде можливість отримувати газ із Європи - то за якою ціною? Хто компенсуватиме це?" - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив також, що Україна щорічно отримує великі кошти за транзит газу, від яких залежить фінансування багатьох важливих сфер.

"Якщо ми говоримо про "Зелений курс" України, куди ми йдемо - це про зменшення видобутку й користування газом, зменшення теплової генерації. Де ми беремо на все це гроші? Два мільярди - а частину цих грошей ми витрачаємо і на інфраструктуру, і на нашу армію, і на зміну енергетичної інфраструктури України. Звідки брати ці гроші?" - зазначив президент.

Нагадаємо, напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель на спільному з Зеленським брифінгу у Берліні заявила, що Україна повинна залишатись транзитером газу навіть після спорудження "Північного потоку-2", та що Німеччина серйозно сприймає побоювання України щодо газопроводу.

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