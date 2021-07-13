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Зеленский рассказал, какими видит гарантии для Украины после запуска "Северного потока-2"

Вторник, 13 июля 2021, 14:59

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет видеть гарантию 10-15 лет стабильного снабжения Украины природным газом в случае, если российский газопровод "Северный поток-2" все же достроят и он начнет работу.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал во время во время общения с журналистами на всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика" во вторник.

Президент отметил, что Украине нужно "ориентировочно 10-15 лет гарантий обеспеченности стабильным газоснабжением для населения, поскольку объемов добычи украинского газа недостаточно".

Он добавил, что важна и цена на газ. "Что будет, если не будет транзита газа или будет возможность получать газ из Европы - то по какой цене? Кто будет компенсировать это?" - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский отметил также, что Украина ежегодно получает большие деньги за транзит газа, от которых зависит финансирование многих важных сфер.

"Если мы говорим про "Зеленый курс" Украины, куда мы идем - это об уменьшении добычи и использования газа, уменьшении тепловой генерации. Где мы берем на все это деньги? Два миллиарда - а часть этих денег мы тратим и на инфраструктуру и на нашу армию, и на смену энергетической инфраструктуры Украины. Откуда брать эти деньги?" - отметил президент.

Напомним, накануне канцлер Германии Ангела Меркель на совместном с Зеленским брифинге в Берлине заявила, что Украина должна оставаться транзитером газа и после запуска "Северного потока-2", и что Германия серьезно воспринимает опасения Украины относительно газопровода.

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Темы: ЗеленскийСеверный поток-2
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