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На Кіровоградщині затримали українця, що шпигував для Росії - СБУ

Вівторок, 13 липня 2021, 15:20
На Кіровоградщині затримали українця, що шпигував для Росії - СБУ

Працівники СБУ затримали на Кіровоградщині громадянина України, який входив до складу банди в Росії і був завербований російською воєнною розвідкою.

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: В СБУ стверджують, що після повернення в Україну зловмисник за завданням російських кураторів здійснював збір інформації стосовно місцевих посадовців та військовослужбовців: відомостей щодо їх виїздів до РФ і тимчасово окупованих територій, наявності родинних зв’язків, майна тощо.

Зазначені відомості мали використовуватися для подальшого затримання військових та залучення російськими спецслужбами до конфіденційного співробітництва.

Дослівно: "У ході проведення обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено і вилучено засоби зв’язку, які використовувались для контактів із представником ГУ ГШ ЗС РФ, банківські картки "Сбербанка России", посвідчення про належність до персоналу російських комунальних та комерційних структур.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУРосіявійна
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