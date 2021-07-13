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На Кировоградщине задержали украинца, который шпионил для России - СБУ

Вторник, 13 июля 2021, 15:20
На Кировоградщине задержали украинца, который шпионил для России - СБУ

Сотрудники СБУ задержали в Кировоградской области гражданина Украины, который входил в состав банды в России и был завербован российской военной разведкой.

Источник: сообщение СБУ

Детали: В СБУ утверждают, что по возвращении в Украину злоумышленник по заданию российских кураторов осуществлял сбор информации о местных чиновниках и военнослужащих: сведений о их выездах в РФ и временно оккупированные территории, наличия родственных связей, имущества и тому подобное.

Указанные сведения должны были использоваться для последующего задержания военных и привлечения российскими спецслужбами к конфиденциальному сотрудничеству.

Дословно: "В ходе проведения обыска по месту жительства фигуранта обнаружено и изъято средства связи, которые использовались для контактов с представителем ГУ ГШ ВС РФ, банковские карты "Сбербанка России", удостоверение о принадлежности к персоналу российских коммунальных и коммерческих структур.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей".

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Темы: СБУРосcиявойна
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