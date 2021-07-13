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Лукашенко про санкції: Нічого паритися

Вівторок, 13 липня 2021, 16:08
Лукашенко про санкції: Нічого паритися
Фото belta.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнений, що Білорусь і Росія разом можуть ефективно протистояти санкціям.

Джерело: БЕЛТА з посиланням на заяву Лукашенка під час переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі

Пряма мова: "Як я колись і говорив, нічого нам з цього приводу паритися. Ми все-таки економіці приділяємо більше уваги, ніж в СРСР, ми на людей дивимося більше. Ми витримаємо. Навіть не витримаємо – ми будемо розвиватися. Це не питання. Сьогодні не вийде монополізувати міжнародний порядок і натиснути на нас. Не вийде! Світ змінився".

Деталі: Лукашенко порадів тому, що на тлі санкцій виріс товарообіг Білорусі та Росії.

Він також підкреслив, що "економіка Білорусі дуже серйозно прив'язана до російської", і що вони "не рвали зв'язків" з Росією, "як наша південна республіка", а "зберегли взагалі всю промисловість, а подекуди і додали".

Лукашенко також додав, що буде віддавати всі кредити Росії, "чого б це не коштувало".

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьРосіясанкції
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