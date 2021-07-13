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Лукашенко о санкциях: Нечего парится

Вторник, 13 июля 2021, 16:08
Фото belta.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Беларусь и Россия вместе могут эффективно противостоять санкциям.  

Источник: БелТа со ссылкой на заявление Лукашенко во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге

Прямая речь: "Как я когда-то и говорил, нечего нам по этому поводу париться. Мы все-таки экономике уделяем больше внимания, чем в СССР, мы людей смотрим больше. Мы выдержим. Даже не выдержим – мы будем развиваться. Это не вопрос. Сегодня не получится монополизировать международную повестку и надавить на нас. Не получится! Мир изменился".

Детали: Лукашенко порадовался тому, что на фоне санкций вырос товарооборот Беларуси и России.

Он также подчеркнул, что "экономика Беларуси очень серьезно привязана к российской", и что они "не рвали связи" с Россией, "как наша южная республика", а "сохранили вообще всю промышленность, а кое-где и добавили".

Лукашенко также добавил, что будет отдавать все кредиты России, "чего бы это ни стоило".

Темы: БеларусьРосcиясанкции
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