В окупованому Донецьку в критичному стані утримують українку

У СІЗО №5 в Донецьку окупаційна адміністрація РФ утримує українку Наталію Стаценко, яка потребує термінового лікування.

Джерело: повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової

Пряма мова Денісової: "У нашої співгромадянки загострилися хронічне захворювання спини, що супроводжується значним порушенням статико-динамічних функцій хребта.

Наталія Стаценко - жителька Донецька. До рук представників незаконних збройних формувань потрапила 10 липня 2019 року. Перші три місяці її утримували в "Ізоляції" — секретній в’язниці так званого "міністерства держбезпеки", а потім перевели в СІЗО №5 Донецька.

Весь цей час рідні не бачили жінку. Як дізнався батько від колишніх заручників, до Наталі застосовується психологічний тиск, внаслідок чого вона перебуває у пригніченому стані".

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Деталі: За словами Денісової, окупанти звинувачують Наталю в "шпигунстві" на користь України та проукраїнській діяльності.

Омбудсмен звернулася до керівництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні з проханням терміново відвідати Наталію Стаценко у СІЗО, сприяти її госпіталізації та наданню кваліфікованої медичної допомоги.

Також вона попросила спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні делегувати до так званого "суду" у Донецьку 30 серпня, своїх представників задля перевірки додержання процесуальних прав нашої співгромадянки.