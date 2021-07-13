Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В окупованому Донецьку в критичному стані утримують українку

Вівторок, 13 липня 2021, 17:10
В окупованому Донецьку в критичному стані утримують українку

У СІЗО №5 в Донецьку окупаційна адміністрація РФ утримує українку Наталію Стаценко, яка потребує термінового лікування.

Джерело: повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової

Пряма мова Денісової: "У нашої співгромадянки загострилися хронічне захворювання спини, що супроводжується значним порушенням статико-динамічних функцій хребта.

Наталія Стаценко - жителька Донецька. До рук представників незаконних збройних формувань потрапила 10 липня 2019 року. Перші три місяці її утримували в "Ізоляції" — секретній в’язниці так званого "міністерства держбезпеки", а потім перевели в СІЗО №5 Донецька.

Весь цей час рідні не бачили жінку. Як дізнався батько від колишніх заручників, до Наталі застосовується психологічний тиск, внаслідок чого вона перебуває у пригніченому стані".

 Читайте також: Страх та смерть в "Ізоляції". Як катують людей у підвалах Донецька

Деталі: За словами Денісової, окупанти звинувачують Наталю в "шпигунстві" на користь України та проукраїнській діяльності.

Омбудсмен звернулася до керівництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні з проханням терміново відвідати Наталію Стаценко у СІЗО, сприяти її госпіталізації та наданню кваліфікованої медичної допомоги.

Також вона попросила спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні делегувати до так званого "суду" у Донецьку 30 серпня, своїх представників задля перевірки додержання процесуальних прав нашої співгромадянки.

Українська правда
Теми: права людинивійнаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
права людини
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
Омбудсман пояснила підлість РФ щодо викрадених українських дітей
ЄСПЛ визнав порушення Україною прав одностатевих пар
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: