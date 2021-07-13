В оккупированном Донецке в критическом состоянии удерживают украинку
В СИЗО №5 в Донецке оккупационная администрация РФ удерживает украинку Наталью Стаценко, которая нуждается в срочном лечении.
Источник: сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой
Прямая речь Денисовой: " (У Натальи – ред.) обострились хроническое заболевание спины, которое сопровождается значительным нарушением статико-динамических функций позвоночника.
Наталья Стаценко - жительница Донецка. В руки представителей незаконных вооруженных формирований попала 10 июля 2019 года. Первые три месяца ее удерживали в "Изоляции" - секретной тюрьмы так называемого "министерства госбезопасности", а затем перевели в СИЗО №5 Донецка.
Все это время родные не видели женщину. Как узнал отец от бывших заложников, к Наталье применяется психологическое давление, в результате чего она находится в подавленном состоянии".
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Детали: По словам Денисовой, оккупанты обвиняют Наталью в "шпионаже" в пользу Украины и проукраинской деятельности.
Омбудсмен обратилась к руководству Международного Комитета Красного Креста в Украине с просьбой срочно посетить Стаценко в СИЗО, способствовать ее госпитализации и оказанию квалифицированной медицинской помощи.
Также она попросила специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине делегировать в так называемый "суд" в Донецке 30 августа.