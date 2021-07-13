В оккупированном Донецке в критическом состоянии удерживают украинку

В СИЗО №5 в Донецке оккупационная администрация РФ удерживает украинку Наталью Стаценко, которая нуждается в срочном лечении.

Источник: сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой

Прямая речь Денисовой: " (У Натальи – ред.) обострились хроническое заболевание спины, которое сопровождается значительным нарушением статико-динамических функций позвоночника.

Наталья Стаценко - жительница Донецка. В руки представителей незаконных вооруженных формирований попала 10 июля 2019 года. Первые три месяца ее удерживали в "Изоляции" - секретной тюрьмы так называемого "министерства госбезопасности", а затем перевели в СИЗО №5 Донецка.

Все это время родные не видели женщину. Как узнал отец от бывших заложников, к Наталье применяется психологическое давление, в результате чего она находится в подавленном состоянии".

Читайте также: Страх и смерть в "Изоляция". Как пытают людей в подвалах Донецка

Детали: По словам Денисовой, оккупанты обвиняют Наталью в "шпионаже" в пользу Украины и проукраинской деятельности.

Омбудсмен обратилась к руководству Международного Комитета Красного Креста в Украине с просьбой срочно посетить Стаценко в СИЗО, способствовать ее госпитализации и оказанию квалифицированной медицинской помощи.

Также она попросила специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине делегировать в так называемый "суд" в Донецке 30 августа.