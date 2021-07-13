Під завалами закинутого будинку знайшли тіло зниклого підлітка
Вівторок, 13 липня 2021, 17:31
На Житомирщині у селі Сингаїв Коростенської міської громади поліція розслідує обставини загибелі підлітка, якого знайшли під завалами цегли у закинутій будівлі.
Джерело: відділ комунікації поліції Житомирської області
Деталі: Уранці 13 липня до поліції подзвонила мама підлітка і сказала, що напередодні увечері пішов з дому і не повернувся її 14-річний син.
Правоохоронці оглянули місце проживання сім’ї, прилеглу територію і неподалік у закинутій будівлі під завалами цегли знайшли тіло дитини.
Наразі поліція, кінологи та експерти-криміналісти з’ясовують усі обставини смерті, розглядаються кілька можливих версій розвитку події.
Попередня кваліфікація – умисне вбивство.
Українська правда